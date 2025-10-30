Число украинских дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 6

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, число сбитых дронов возросло до 6. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил он в своём телеграм-канале.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали три взрыва в подмосковной Коломне. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Тем временем, два пассажирских лайнера не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково. В небе в районе города Владимир кружат самолёты, прибывшие из узбекской Ферганы и Дубая. По предварительным данным, причиной происшествия стала атака украинских беспилотников. Из-за введённых ограничений в аэропорту Внуково задерживаются пять рейсов, ещё один рейс отменён. Режим ограничений также действует в московском Домодедово и аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.