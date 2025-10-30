Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 00:48

Число украинских дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 6

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, число сбитых дронов возросло до 6. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил он в своём телеграм-канале.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали три взрыва в подмосковной Коломне. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Собянин: Расчёты ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Собянин: Расчёты ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Тем временем, два пассажирских лайнера не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково. В небе в районе города Владимир кружат самолёты, прибывшие из узбекской Ферганы и Дубая. По предварительным данным, причиной происшествия стала атака украинских беспилотников. Из-за введённых ограничений в аэропорту Внуково задерживаются пять рейсов, ещё один рейс отменён. Режим ограничений также действует в московском Домодедово и аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar