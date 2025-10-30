Около десяти взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО

Около десяти взрывов было слышно над Рязанью. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что громкие звуки, от которых сработали сигнализации у машин, начались примерно в 01:30 и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно 8-10 взрывов в разных частях города. Очевидцы утверждают, что слышали звуки мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали территории шести районов Белгородской области. В населённых пунктах области были зафиксированы многочисленные повреждения различных объектов. Так, в селе Борисовка Волоконовского района под удар БПЛА попал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, в результате чего пострадали паперть и оконные конструкции. В Шебекино беспилотник атаковал жилое здание, повредив остекление в многоквартирном доме. Аналогичные инциденты произошли в населённых пунктах Максимовка и Безлюдовка Шебекинского округа.