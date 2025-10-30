Росавиация закрыла четыре аэропорта в России
Обложка © Life.ru
Росавиация объявила о введении и снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов. По данным ведомства, ограничения введены во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево). В то же время, сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.
Причины введения ограничений в Росавиации объясняют необходимостью обеспечения безопасности полётов.
Ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины в Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет.
