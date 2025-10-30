Росавиация закрыла четыре аэропорта в России

Росавиация объявила о введении и снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов. По данным ведомства, ограничения введены во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево). В то же время, сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.