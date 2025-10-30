В Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи из-за атаки ВСУ

Ранее около десяти взрывов было слышно над Рязанью. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА. Местные жители рассказали, что громкие звуки, от которых сработали сигнализации у машин, начались примерно в 01:30 и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно 8-10 взрывов в разных частях города. Очевидцы утверждают, что слышали звуки мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.