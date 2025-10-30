Россия и США
Регион
30 октября, 04:38

В Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи из-за атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KPhrom

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, в результате падения обломков БПЛА повреждена вышка сотовой связи.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет», — передала слова губернатора пресс-служба администрации региона.

Ранее около десяти взрывов было слышно над Рязанью. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА. Местные жители рассказали, что громкие звуки, от которых сработали сигнализации у машин, начались примерно в 01:30 и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно 8-10 взрывов в разных частях города. Очевидцы утверждают, что слышали звуки мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

