США сняли санкции с ряда физлиц и юрлиц из Республики Сербской

США сняли санкции с более чем 30 физических и юридических лиц из Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). Об этом сообщила член президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович.

«По прилёту в Париж меня встретили хорошие новости о том, что сняты американские санкции с 30 физических и нескольких юридических лиц из Республики Сербской, включая высших должностных лиц. Перед тем санкции были сняты с четырёх человек, которые выполняли важную работу в системе власти РС», — написала Цвиянович в соцсети Х.

Ранее лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за отмену санкционных ограничений. Додик рассматривал это решение как моральное подтверждение правоты Республики Сербской и всех, кто служил её интересам. На сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США появилась информация, что Штаты исключили Милорада Додика и членов его семьи из санкционного списка.