Сразу шесть аэропортов России отменили «Ковёр» после отражения атаки ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
В аэропортах Владикавказа, Магаса и Нижнекамска снова начали принимать и выпускать самолёты. Ограничения были сняты утром 30 октября, спустя 2 часа после закрытия воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Владикавказ (Беслан), Магас, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Росавиация также сообщила о снятии ограничений в аэропортах Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна) и Грозного (Северный). Все запреты ранее были введены в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, что сразу в нескольких регионах России ранее были введены временные ограничения на работу аэропортов. В частности, они были закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево). На данный момент ограничения продолжают действовать в аэропорту Грозного.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.