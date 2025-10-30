Сразу шесть аэропортов России отменили «‎Ковёр» после отражения атаки ВСУ

В аэропортах Владикавказа, Магаса и Нижнекамска снова начали принимать и выпускать самолёты. Ограничения были сняты утром 30 октября, спустя 2 часа после закрытия воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Владикавказ (Беслан), Магас, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Росавиация также сообщила о снятии ограничений в аэропортах Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна) и Грозного (Северный). Все запреты ранее были введены в рамках обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что сразу в нескольких регионах России ранее были введены временные ограничения на работу аэропортов. В частности, они были закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево). На данный момент ограничения продолжают действовать в аэропорту Грозного.