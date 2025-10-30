Россия и США
30 октября, 08:21

Во Франции задержали пятерых подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Обложка © Shutterstock / FOTOODOM / PeopleImages

Французская полиция задержала пятерых новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, всех задержали вечером 30 октября «в разных местах Парижского региона».

Телеканал LCI уточняет, что днём ранее обвинения в непосредственном участии в преступлении уже предъявили двум другим фигурантам дела. При этом пока неизвестно, связаны ли новые задержанные с ранее арестованными.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Из музея были похищены драгоценности общей стоимостью около 88 миллионов евро. Украшения не имели страхового покрытия, поэтому Франция не сможет получить компенсацию за ущерб. Местонахождение похищенных сокровищ до сих пор остаётся неизвестным.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
