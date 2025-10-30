Письмо Меланьи Трамп Путину помогло воссоединить семьи

Обращение первой леди США Меланьи Трамп к президенту РФ Владимиру Путину способствовало оперативному воссоединению нескольких семей. Об этом говорится в официальном комментарии посла России в США Александра Дарчиева, его приводит пресс-служба диппредставительства.

Дарчиев отметил, что жена американского лидера просила уделить особое внимание судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта и поблагодарила российскую сторону за готовность предоставить объективную и детальную информацию по ним. В результате взаимодействия семь детей были переданы родственникам на Украине, а одна девочка вернулась в Россию.

«Факты воссоединения детей с родными и близкими верифицируются сотрудниками Международного Комитета Красного Креста, которые сопровождают ребенка для передачи родителям и родственникам. Посреднические услуги оказывают Катар и Ватикан», — добавил дипломат.

Ранее супруга президента США заявила, что она уже три месяца поддерживает диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Меланьи Трамп, у неё есть «открытый канал связи», где они обсуждают тему украинских детей, которых из-за боевых действий разлучили с близкими.