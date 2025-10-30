Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 10:06

Песков не считает, что Россия и США вступили в новую гонку вооружений

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о начале новой гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном.

Отвечая на вопрос можно ли считать, что Россия и США вступили в новый этап соперничества, представитель Кремля сказал: «Всё-таки нет».

Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления прозвучали на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о том, что США «опережают всех на 25 лет» в сфере атомных подводных лодок.

Марина Фещенко
