Песков не считает, что Россия и США вступили в новую гонку вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о начале новой гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном.

Отвечая на вопрос можно ли считать, что Россия и США вступили в новый этап соперничества, представитель Кремля сказал: «Всё-таки нет».

Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления прозвучали на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о том, что США «опережают всех на 25 лет» в сфере атомных подводных лодок.