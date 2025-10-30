Рэпер Icegergert протрезвел и покаялся за лозунг АУЕ* «жизнь ворам» на концерте в Москве

Рэпер ICEGERGERT принёс публичные извинения за высказывание, прозвучавшее на московском концерте и вызвавшее обвинения в пропаганде криминальной субкультуры. Соответствующее заявление музыкант опубликовал в своём Telegram-канале.

«Я выпивал и позволил себе лишнего. Я не поддерживаю никакие запрещённые организации на территории Российской Федерации. Я люблю свою страну. … Безусловно, я виноват и приношу свои извинения», — подчеркнул рэпер.

Icegergert извинился за лозунг АУЕ*. Видео © Telegram / Icegergert

Свой путь в музыке Icegergert (Георгий Гергерт) начал с рэп-баттлов ещё в Суворовском училище в 2018-м. Прорыв к широкой аудитории случился в 2024 году: сингл «Русские воры» и контракт с лейблом Басты (Василием Вакуленко) Gazgolder вывели его из андеграунда. Его стиль и имидж пропитаны уличной атмосферой Петербурга, суровостью и криминальной романтикой.

Напомним, в отношении рэпера Icegergert (Георгия Гергерта) была инициирована проверка после его выступления в Москве, где артист произнёс лозунг, ассоциирующийся с запрещённым движением. Инцидент произошёл во время концерта перед семитысячной аудиторией, когда 24-летний исполнитель провозгласил тост.

