Над Россией за четыре часа перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА

С 11:00 до 15:00 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотников над различными регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«30 октября в период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

За четыре часа 11 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, 10 — над Белгородской областью, а ещё три дрона — над Курской областью. Кроме того, системы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Республики Крым, и по одному дрону — над Калужской областью и над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки были зафиксированы на территории 15 регионов России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 48 единиц, Воронежской – 21, Нижегородской – 16, Калужской – 15 и Ростовской – 14.