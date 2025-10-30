Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, сбито 170 БПЛА

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Всего атаки зафиксированы над территориями 15 регионов России.

Наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью — 48, над Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15 и Ростовской — 14. Также поражены цели над: Курской областью — 10 Московским регионом — 9 (в том числе 6 — на подлёте к Москве) Тульской областью — 9 Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями — по 5 Белгородской, Орловской областями и Республикой Крым — по 4 Липецкой областью — 1.

Ранее около десяти взрывов было слышно над Рязанью. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА. Местные жители рассказали, что громкие звуки, от которых сработали сигнализации у машин, начались примерно в 01:30 и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно 8-10 взрывов в разных частях города. Очевидцы утверждают, что слышали звуки мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.