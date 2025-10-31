Фронт ВСУ рухнул у Красноармейска. Куда Армия России нанесёт сокрушительный удар теперь? Оглавление Окружение ВСУ в Красноармейске: список заблокированных бригад Зеленский проигрывает войну: Красноармейск стал ловушкой по его вине Прорыв фронта ВСУ: почему Доброполье станет новой целью Бои за Красноармейск заканчиваются. Украинские подразделения попали в окружение, но глава киевского режима Зеленский не собирается спасать своих людей. Обстановка в городе сейчас и перспективы ВС РФ после взятия Красноармейска — в материале Life.ru. 30 октября, 22:45 Красноармейск пал: дорога на Доброполье открыта для наступления ВС РФ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В августе прошлого года российские войска начали операцию по освобождению Красноармейска (Покровска). Долгое время не было штурма самого города. Под контроль брались близлежащие населённые пункты, что позволило обрезать от снабжения группировку противника. В ВСУ происходящие события назвали «Покровской воронкой». Киевское командование бросает сюда одни из самых боеспособных частей. Здесь же они и погибают.

Окружение ВСУ в Красноармейске: список заблокированных бригад

26 октября 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об окружении украинский войск в Красноармейске и Димитрове.

— Блокирована крупная группировка вооружённых сил Украины в составе 31-го батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерской бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад, — сообщил российский военачальник.

Тогда же Верховный главнокомандующий заявил, что подразделения противника необходимо ликвидировать, но нужно принять меры для сдачи в плен тех, кто пожелает сложить оружие. Примечательно, что руководство Украины не признаёт окружение своих формирований. Хотя объективный контроль говорит об обратном. Присутствие наших войск в южной части Красноармейска неоспоримо, также появились кадры флага России, водружённого на стеле, расположенной в северо-западной части города. Владимир Путин предложил иностранным журналистам приехать и убедиться, что ВСУ попали в тяжёлую ситуацию.

— Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, — заявил глава государства.

Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о ситуации в Красноармейске. Фото © Сайт Президента России

Зеленский проигрывает войну: Красноармейск стал ловушкой по его вине

На Украине всю тяжесть ситуации понимают далеко не все. Украинский эксперт по связи, глава центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш понял, что ВСУ должны выйти из Красноармейска.

— Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения, — объяснил свою позицию Бескрестнов.

Боевик 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов также согласен с таким мнением.

— Вовремя выйти из города и занять оборону без паники — лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара, — отметил он.

Видео © Telegram / Минобороны России

Кто не согласен с такими мнениями, так это Владимир Зеленский. Он признаёт, что бои идут в городе, у его подразделений тяжело с логистикой, но команды на отступление нет. И дело тут в политике. По его словам, взятие Красноармейска позволило бы Москве усилить свою позицию на переговорах с Вашингтоном и продвинуть идею о необходимости вывода украинских вооружённых формирований из Донбасса. Однако даже на Западе понимают, что приказ о прекращении сопротивления нужен.

— Самое гуманное, что Зеленский и Сырский могут сделать, — это приказать украинским солдатам в Покровске сложить оружие, — сказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Карта зоны СВО в районе Красноармейска на 31 октября 2025 года. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Прорыв фронта ВСУ: почему Доброполье станет новой целью

Кроме того, что ВСУ потеряли несколько тысяч человек и ряд населённых пунктов, киевское командование дало возможность ВС РФ вести наступление на Доброполье. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что именно этот город станет следующей целью наших войск.

— Оставшееся время до полного освобождения агломерации противник будет стремиться к затягиванию своей агонии с целью выигрыша времени для укрепления обороны Доброполья, пока агломерация сковывает существенные силы российских войск. Противник вполне готов разменять часть своей группировки на время, — считает Рожин.

Постепенно наши войска приближаются к нему. Так, в августе было освобождено Сухецкое. От этого села до Доброполья меньше 15 километров.

— Группировка «Центр» расширяет зону контроля на подступах к этому городу. Его потеря грозит ВСУ обрушением фронта вплоть до границ Днепропетровской области. Западнее Доброполья серьёзных укреплений у противника нет, — написал военкор Александр Коц после взятия Сухецкого.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ещё в сентябре обратила внимание на этот участок фронта. Виновный в провале ей тоже был найден.

— У Доброполья ситуация продолжает ухудшаться, и никакого российского «клина» не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых сёлах. Да, россияне наступают внутри Днепропетровской области. Это всё полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность, или это такой замысел, — написала она, дав понять, что именно главарь киевского режима создал условия, при которых ВСУ теряют и продолжат терять свои позиции.

Авторы Даниил Черных