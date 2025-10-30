В Ростове-на-Дону предотвратили захват заложников в колонии

В Ростове-на-Дону следственные органы пресекли попытку террористического акта в одном из учреждений пенитенциарной системы. По данным Следственного комитета РФ и УФСБ, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта в соответствии с ч.1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Фигурант, являясь сторонником террористической организации, находясь в одном из учреждений Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план захвата заложников среди сотрудников колонии. Однако его преступный умысел не был доведён до конца благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Ростовской области и ГУФСИН, которые пресекли действия злоумышленника.

«Злоумышленник не смог довести свой план до конца, так как его действия были пресечены в результате совместных усилий силовых структур», — сообщили в Следственном комитете.

Оказалось, что подозреваемый ранее уже был привлечён к ответственности за террористические преступления, что усиливает подозрения в его возможной причастности к подготовке других терактов на территории России. В настоящий момент следственные органы проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления возможных соучастников.