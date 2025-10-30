Россия и США
30 октября, 14:34

Блогер Поздняков признался — его «убийство» было инсценировкой ради хайпа

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

Владислав Поздняков признался, что информация о его смертельном ранении была инсценировкой. По его словам, он не умирал и в него вообще не стреляли — все происшествие было организовано, чтобы «дать подписчикам дофамин» на фоне «дефицита новостей».

«Вы зависимые от инфоповодов! Вас уже не вставляет, вам новые войны подавай! Вам, ***, подавай теракты! Вам подавай какие-то потрясения, ***! Я вам даю это, и в этом заключается истинное мастерство!», — заявил Поздняков, выйдя на связь в соцсетях.

Реакция соцсетей и коллег варьируется от возмущения до недоумения: часть подписчиков обвиняет блогера в суицидальном хайпе и манипуляции чувствами людей, другие — в умении «держать внимание аудитории любой ценой».

Владислав Поздняков — основатель скандального движения «Мужское государство»*, которое в России признано экстремистским. Что о нём известно, Life.ru собрал здесь.

Новая «смерть» Позднякова: пиар или правда? Разбираем очередную инсценировку в Индонезии
