Тренер предстанет перед судом за залипание в телефоне, пока в бассейне тонул ребёнок

Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении инструктора спортивного комплекса, под «присмотром» которого ребёнок едва не утонул в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инструктора по плаванию обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента в бассейне с участием малолетнего. По данным следствия, 16 февраля 2025 года тренер оставил группу детей без присмотра, чтобы перенести спортивный инвентарь в другой конец бассейна, а вернувшись, уткнулся в телефон и перестал следить за ребятами. Один из них в это время несколько раз ушёл под воду, потерял сознание и пролежал на дне около двух минут.

«Малолетнему потерпевшему причинен лёгкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

В феврале Life.ru сообщал, что Следственный комитет завёл уголовное дело по факту инцидента с ребёнком, который едва не утонул в бассейне на глазах у тренера по плаванию. Это произошло уже после завершения занятия, когда инструктор отвлёкся на телефон.