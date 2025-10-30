Телеведущий Николай Дроздов рассказал, как будет праздновать Новый год. Скромными планами он поделился с журналистами, в том числе с корреспондентом Life.ru, во время выступления в национальном центре «Россия» на тему «Жажда открытий: как полюбить науку и найти свой путь».

На вопрос о предстоящем праздновании Дроздов сначала пошутил, поинтересовавшись, о каком празднике идёт речь, а затем пояснил, что для него главным новогодним событием всегда было 1 Сентября — День знаний.

Николай Дроздов поделился с Life.ru скромными планами на Новый год. Видео © Life.ru

Что касается ночи с 31 декабря на 1 января, то они с супругой планируют провести время дома за чашкой чая, посмотреть новогодние новости в полночь и лечь спать без пышных торжеств.

