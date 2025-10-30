Россия и США
30 октября, 17:01

Николай Дроздов поделился с Life.ru скромными планами на Новый год

Телеведущий Николай Дроздов рассказал, как будет праздновать Новый год. Скромными планами он поделился с журналистами, в том числе с корреспондентом Life.ru, во время выступления в национальном центре «Россия» на тему «Жажда открытий: как полюбить науку и найти свой путь».

На вопрос о предстоящем праздновании Дроздов сначала пошутил, поинтересовавшись, о каком празднике идёт речь, а затем пояснил, что для него главным новогодним событием всегда было 1 Сентября — День знаний.

Николай Дроздов поделился с Life.ru скромными планами на Новый год. Видео © Life.ru

Что касается ночи с 31 декабря на 1 января, то они с супругой планируют провести время дома за чашкой чая, посмотреть новогодние новости в полночь и лечь спать без пышных торжеств.

Гериатр на примере Дроздова раскрыл, на сколько сантиметров человек уменьшается с возрастом

Ранее Life.ru писал, что телеведущий Николай Дроздов находится в хорошем самочувствии и готовится к возвращению к профессиональной деятельности. По словам друга 88-летнего зоолога, в настоящее время Дроздов активно готовится к экологическому путешествию по России, которое запланировано на осень.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

