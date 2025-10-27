Россия и США
27 октября, 09:49

Гериатр на примере Дроздова раскрыл, на сколько сантиметров человек уменьшается с возрастом

Обложка © РИА «Новости» / Илья Питалев

К старости рост человека уменьшается в среднем на 10 сантиметров по сравнению с 20–25-летним возрастом, рассказал Life.ru врач – гериатр-невролог Валерий Новосёлов, комментируя изменения в росте легендарного телеведущего Николая Дроздова.

10 сантиметров — это средняя цифра по палате. Это даже больше мнение. У всех протекает по-разному. Но то, что Николай Николаевич уменьшился в росте, это не вызывает сомнений. Я Николая Николаевича Дроздова знаю лично. Я его помню молодым, когда он только начал вести передачу «В мире животных». И конечно, он был высоким человеком по русским меркам. Я его видел несколько лет назад, он уже был не 180 сантиметров — ориентировочно 172.

Валерий Новосёлов

Врач – гериатр-невролог

В основе изменений, которые наблюдаются у Дроздова, лежит возрастозависимое заболевание — остеопороз. Как объяснил врач, при остеопорозе уменьшается плотность костной ткани и её качество, трубчатые особенно заметно уменьшаются в длине, позвонки и межпозвоночное расстояние уменьшаются и человек становится ниже. Это заболевание часто приводит к переломам: чаще всего бедра, позвонков и костей кисти. Больше остеопорозу подвержены женщины, у них это состояние протекает более агрессивно.

Профилактика остеопороза есть, но она довольно сложная и персонифицированная, отмечает Новосёлов. Однако важная часть профилактики — это силовые упражнения: работа с весами, с сопротивлениями в виде резиновых жгутов, гирь. Приём минералов и витаминов — также обязательная часть терапии. Для подбора профилактики важно обратиться к врачу.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Николай Дроздов
  • Только на Life
