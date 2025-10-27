Гериатр на примере Дроздова раскрыл, на сколько сантиметров человек уменьшается с возрастом

10 сантиметров — это средняя цифра по палате. Это даже больше мнение. У всех протекает по-разному. Но то, что Николай Николаевич уменьшился в росте, это не вызывает сомнений. Я Николая Николаевича Дроздова знаю лично. Я его помню молодым, когда он только начал вести передачу «В мире животных». И конечно, он был высоким человеком по русским меркам. Я его видел несколько лет назад, он уже был не 180 сантиметров — ориентировочно 172.