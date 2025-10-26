Николай Дроздов уменьшился до 162 сантиметров с прежних 180
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Известный телеведущий Николай Дроздов стал ещё на 8 сантиметров ниже из-за остеопороза, который деформирует его кости. Позвоночник зоолога продолжает оседать, сообщает Mash.
Сейчас рост легендарного ведущего программы «В мире животных» составляет всего 162 сантиметра — вместо прежних 180.
Вдобавок к этому Дроздову приходится бороться ещё и с онкологией. На этом фронте дела у него шли довольно неплохо, поэтому профессор в прошлом году даже решил вновь начать преподавать. К сожалению, вернуться к работе он не смог из-за высокой утомляемости.
Напомним, что остеопороз у Николая Дроздова выявили около пяти лет назад. Эта болезнь вызывает ослабление костей из-за дефицита кальция. Из-за неё к апрелю 2025 года он потерял 10 сантиметров роста. Тревожных слухов о здоровье профессора ходит немало. Говорят даже, что за ним совсем перестали ухаживать его дети, а выживать приходится на пенсию. При этом его супруга Татьяна опровергает подобную информацию. А вот его друг недавно рассказал, что зоолог и вовсе чувствует себя прекрасно и готовится к путешествию по России.
