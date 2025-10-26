Николай Дроздов уменьшился до 162 сантиметров с прежних 180

Известный телеведущий Николай Дроздов стал ещё на 8 сантиметров ниже из-за остеопороза, который деформирует его кости. Позвоночник зоолога продолжает оседать, сообщает Mash.

Вдобавок к этому Дроздову приходится бороться ещё и с онкологией. На этом фронте дела у него шли довольно неплохо, поэтому профессор в прошлом году даже решил вновь начать преподавать. К сожалению, вернуться к работе он не смог из-за высокой утомляемости.