Николай Дроздов с супругой опровергли информацию, что их бросили дочери

В Сети распространились сведения, что дочери известного доктора биологических наук и ведущего популярной телепередачи о животных Николая Дроздова якобы оставили своих родителей без поддержки, не навещают и не оказывают помощи, в то время как у учёного наблюдаются проблемы со здоровьем. В ситуации разобрались журналисты kp.ru.

«Вы знаете, они всё это придумали. Я вообще ни с кем не разговаривали и ничего не говорила. Мы сами удивились», — пояснила супруга Дроздова Татьяна.

В ходе беседы к разговору подключился и сам Дроздов. По его словам, указанные сведения являются нелепостью. Учёный добавил, что они с семьёй живут обычной жизнью. Жена Дроздова дополнила, что состояние здоровья знаменитого биолога не вызывает опасений, и что в их семье всё благополучно. На данный момент супруги находятся в Москве.