28 августа, 12:32

Николай Дроздов с супругой опровергли информацию, что их бросили дочери

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В Сети распространились сведения, что дочери известного доктора биологических наук и ведущего популярной телепередачи о животных Николая Дроздова якобы оставили своих родителей без поддержки, не навещают и не оказывают помощи, в то время как у учёного наблюдаются проблемы со здоровьем. В ситуации разобрались журналисты kp.ru.

«Вы знаете, они всё это придумали. Я вообще ни с кем не разговаривали и ничего не говорила. Мы сами удивились», — пояснила супруга Дроздова Татьяна.

В ходе беседы к разговору подключился и сам Дроздов. По его словам, указанные сведения являются нелепостью. Учёный добавил, что они с семьёй живут обычной жизнью. Жена Дроздова дополнила, что состояние здоровья знаменитого биолога не вызывает опасений, и что в их семье всё благополучно. На данный момент супруги находятся в Москве.

Стало известно о состоянии Николая Дроздова после тревожных новостей о его здоровье
Ранее сообщалось, что Николая Дроздова в начале августа доставили в больницу с подозрением на кровотечение в желудке. После обследования и полутора недель лечения он был выписан.

Напомним, что в сентябре прошлого года у Дроздова была диагностирована злокачественная опухоль. В конце ноября того же года он приступил к курсу химиотерапии, который уже спустя месяц привёл к значительным улучшениям и достижению ремиссии. Впоследствии сообщалось о его намерении возобновить преподавательскую деятельность. Однако, несмотря на успешное лечение, возвращению к работе препятствует высокая утомляемость.

Дарья Нарыкова
