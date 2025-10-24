Скончался актёр «Самого лучшего фильма» и участник команды КВН Павел Козмопулос

Скончался актёр «Самого лучшего фильма» и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос. Ему было 44 года. Об этом сообщает SHOT.

Родственники Павла рассказали, что он скончался после продолжительной болезни в медучреждении. В 29 лет артист стал терять слух и зрение. Врачи долго не могли понять причину происходящего, позднее обнаружили опухоль головного мозга. После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.

Павел Козмопулос писал сценарии, играл в высшей лиге КВН за «Сборную Пятигорска» и снимался в фильмах.

Ранее в возрасте 91 года умер Джерри Токофски — знаменитый голливудский продюсер, возглавлявший Columbia Pictures. Токофски ушёл из жизни 5 октября 2025 года в своём доме в Нью-Йорке. По заключению, причиной смерти стали естественные причины. Семья подтвердила факт кончины. Его карьера в Columbia Pictures в 1960-е годы была стремительной – он стал одним из самых молодых руководителей в истории студии. Однако, пожалуй, самый запоминающийся штрих к его биографии – это история с Харрисоном Фордом. Западные СМИ поговаривают, что в 1966 году Токофски, не увидев потенциала в молодом актёре, разорвал с ним контракт. Спустя годы, однако, продюсер сделал неожиданный жест: он передал Форду визитку с надписью «Я ошибся».