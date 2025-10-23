Умер известный продюсер и экс-глава Columbia Pictures

В возрасте 91 года умер Джерри Токофски — знаменитый голливудский продюсер, ранее возглавлявший Columbia Pictures. О его кончине сообщает The Hollywood Reporter.

Токофски ушёл из жизни 5 октября 2025 года в своём доме в Нью-Йорке. По заключению, причиной смерти стали естественные причины. Семья подтвердила факт кончины.

Среди продюсерских работ Токофски значатся такие фильмы, как «Где Поппа?», «Дикий огонь», «Город страха», оскароносная «Гленгарри Глен Росс» и другие. Его карьера в Columbia Pictures в 1960-е годы была стремительной – он стал одним из самых молодых руководителей в истории студии. Однако, пожалуй, самый запоминающийся штрих к его биографии – это история с Харрисоном Фордом. Западные СМИ поговаривают, что в 1966 году Токофски, не увидев потенциала в молодом актёре, разорвал с ним контракт. Спустя годы, однако, продюсер сделал неожиданный жест: он передал Форду визитку с надписью «Я ошибся», признавая тем самым свою ошибку.

