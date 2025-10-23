Легенда «Торпедо» Виктор Шустиков умер после продолжительной болезни

Ушёл из жизни Виктор Шустиков, двукратный чемпион СССР в составе московского «Торпедо». Ему было 86 лет. Информацию о смерти предоставила пресс-служба московского клуба.

«На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков», — говорится в сообщении.

В период с 1958 по 1972 год Игорь Шустиков защищал цвета московского «Торпедо», установив клубный рекорд по количеству сыгранных матчей — 427. Его вклад в успехи команды был значительным: он дважды приводил «Торпедо» к чемпионству СССР (1960, 1965) и трижды становился обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Дважды, в 1963 и 1964 годах, Шустикова признавали лучшим футболистом Советского Союза.

Завершив карьеру игрока, Шустиков остался в «Торпедо» в качестве тренера. С 1974 по 1980 год он работал в тренерском штабе команды, а в 1975 году привёл дублирующий состав к победе в чемпионате.

В составе сборной СССР Шустиков провел 10 матчей, отметившись одним забитым голом. В 1964 году он стал серебряным призёром чемпионата Европы, выступая за национальную команду.

Ранее сообщалось, что в возрасте 66 лет умер актёр из сериалов «След» и «Глухарь» Анатолий Паников. По данным СМИ, он скончался в Москве. Прощание с ним состоялось 19 октября в Тюмени.