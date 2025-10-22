«Очень серьёзная болезнь»: Вдова умершего в 39 лет актёра из «Тайн следствия» назвала причину его смерти
Стала известна причина смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»
Иван Безбородов. Обложка © Кадр из фильма «Улицы разбитых фонарей» режиссер Александр Рогожкин и др. сценарист Андрей Кивинов / Kinopoisk
Вдова известного актёра Ивана Безбородова Марианна пролила свет на обстоятельства его смерти. Она с горечью призналась, что её муж находился в тяжёлом состоянии из-за болезни. Точный диагноз, ставший причиной трагедии, Марианна решила оставить в тайне.
«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьёзная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить», — поделилась женщина в беседе с аif.ru.
Марианна также отметила, что её супруг отличался исключительной добротой, отзывчивостью и светлым нравом.
Напомним, Иван Безбородов скончался 24 сентября, однако новость об этом распространилась лишь в конце октября. За свою актёрскую карьеру он принял участие в таких известных сериалах, как «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость» и «Улицы разбитых фонарей», а также в других проектах.
