22 октября, 09:45

«Очень серьёзная болезнь»: Вдова умершего в 39 лет актёра из «Тайн следствия» назвала причину его смерти

Стала известна причина смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

Иван Безбородов. Обложка © Кадр из фильма «Улицы разбитых фонарей» режиссер Александр Рогожкин и др. сценарист Андрей Кивинов / Kinopoisk

Вдова известного актёра Ивана Безбородова Марианна пролила свет на обстоятельства его смерти. Она с горечью призналась, что её муж находился в тяжёлом состоянии из-за болезни. Точный диагноз, ставший причиной трагедии, Марианна решила оставить в тайне.

«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьёзная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить», — поделилась женщина в беседе с аif.ru.

Марианна также отметила, что её супруг отличался исключительной добротой, отзывчивостью и светлым нравом.

Напомним, Иван Безбородов скончался 24 сентября, однако новость об этом распространилась лишь в конце октября. За свою актёрскую карьеру он принял участие в таких известных сериалах, как «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость» и «Улицы разбитых фонарей», а также в других проектах.

Наталья Демьянова
