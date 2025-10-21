Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 12:52

Прощание с убитым возле дома оператором «Закрытой школы» пройдёт на этой неделе

Сергей Политик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik

Сергей Политик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik

Москва на этой неделе проститься с талантливым режиссёром и оператором Сергеем Политиком, чья жизнь трагически оборвалась — 18 октября он был убит недалеко от своего дома. О печальном событии сообщил его брат Владимир в соцсетях.
Он также поделился своей скорбью, назвав брата «вторым отцом и наставником». Владимир подчеркнул, что эта утрата стала невосполнимой для всей его семьи.
Появились первые кадры после убийства оператора Политика, на которых видно преступника
Появились первые кадры после убийства оператора Политика, на которых видно преступника

Напомним, о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика стало известно ранее сегодня. Убийство соавтора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик. Наркоманы и дилеры много лет кошмарят жителей дома на Сталеваров.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar