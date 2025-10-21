Прощание с убитым возле дома оператором «Закрытой школы» пройдёт на этой неделе
Сергей Политик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik
Москва на этой неделе проститься с талантливым режиссёром и оператором Сергеем Политиком, чья жизнь трагически оборвалась — 18 октября он был убит недалеко от своего дома. О печальном событии сообщил его брат Владимир в соцсетях.
Он также поделился своей скорбью, назвав брата «вторым отцом и наставником». Владимир подчеркнул, что эта утрата стала невосполнимой для всей его семьи.
Напомним, о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика стало известно ранее сегодня. Убийство соавтора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик. Наркоманы и дилеры много лет кошмарят жителей дома на Сталеваров.
