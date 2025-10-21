Прощание с убитым возле дома оператором «Закрытой школы» пройдёт на этой неделе

Появились первые кадры после убийства оператора Политика, на которых видно преступника

Напомним, о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика стало известно ранее сегодня. Убийство соавтора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик. Наркоманы и дилеры много лет кошмарят жителей дома на Сталеваров.