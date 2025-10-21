Убийцей оператора «Закрытой школы» оказался закладчик, он в бегах

Соседи трагически погибшего режиссёра Сергея Политика обрисовали картину многолетнего террора: их дом на улице Сталеваров давно превратился в криминальный склад. Жильцы утверждают, что наркозакладчики облюбовали подъезд и прилегающую территорию, используя для тайников цветочные горшки и щели между оконными рамами и стенами. Как они сообщили Life.ru, именно закладчик стал убийцей кинооператора.

33-летний убийца Сергея Политика. Фото © Life.ru

Эта ситуация, как рассказывают местные, длится уже около десяти лет, и, по их воспоминаниям, подобная драма уже случалась: десять лет назад закладчик лишил жизни одного из жильцов. Жители сетуют, что участковый уполномоченный бессилен перед этой напастью. Они также добавили, что в том же подъезде проживал наркозависимый, к которому регулярно наведывались подозрительные личности. После смерти этого жильца надежды на прекращение беспредела не оправдались — локация оказалась слишком привлекательной для дилеров.

Закладки в доме убитого режиссёра Сергея Политика. Фото © Life.ru

Убийца Политика, 33-летний иностранец, до сих пор находится в розыске.

Напомним, что сегодня, 21 октября, вскоре после 56-летия в Подмосковье погиб режиссёр и кинооператор Сергей Политик, известный своей работой над телесериалом «Закрытая школа». Кинематографист вышел покурить, когда на него напали и зарезали. Политик родился в 1969 году, окончил ВГИК и начал снимать в 1990-х. В его фильмографии — более тридцати проектов, включая сериалы «Щит Минервы» и «Одноклассники. Бывших не бывает».