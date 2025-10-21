Сектор Газа
21 октября, 09:18

Появились первые кадры после убийства оператора Политика, на которых видно преступника

Обложка © Telegram/ SHOT

Камеры видеонаблюдения зафиксировали первые секунды после убийства оператора Сергея Политика. На кадрах, публикуемых телеграм-каналом SHOT, видно, как злоумышленник вытирает окровавленный нож. Затем в кадре появляется сам оператор, он падает на асфальт лицом вниз.

Момент после убийства оператора Сергея Политика. Видео © Telegram/ SHOT

По предварительной информации, преступником является 33-летний иностранец. Перед нападением мужчина находился возле подъезда и демонстрировал неадекватное поведение. Когда Политик сделал ему замечание, злоумышленник нанёс ножевое ранение.

Напомним, что режиссёр и кинооператор Сергей Политик наиболее известен по работе над сериалом «Закрытая школа». Сообщалось, что его зарезали, когда он решил выйти покурить. Политик родился в 1969 году, окончил ВГИК и начал снимать в 1990-х.

Полина Никифорова
