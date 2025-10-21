Актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» умер незадолго до 40-летия

Ушёл из жизни российский актёр Иван Безбородов, известный своими ролями в театре, кино и на телевидении. Новость о кончине появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».

Сообщается, что Безбородов ушёл из жизни в сентябре, но информация об этом стала доступна только сейчас. 1 октября ему должно было исполниться 40 лет.

Безбородов родился в Ленинграде в 1985 году, получил образование в Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства. С 2007 года он стал частью труппы Малого драматического театра – Театра Европы. Его кинодебют состоялся в 2008 году, и с тех пор он принял участие примерно в двадцати кинопроектах. Среди наиболее известных работ актёра можно выделить сериалы «Дорожный патруль», «Литейный» и «Тайны следствия».

Недавно Безбородова можно было увидеть в сериале «Улицы разбитых фонарей-16», где он исполнил роль фокусника Сергея Николаева в 27-й серии под названием «Смертельный номер».

Ранее сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Убийство соавтора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик. Наркоманы и дилеры много лет кошмарят жителей дома на Сталеваров.