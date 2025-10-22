Актёр из сериалов «След» и «Глухарь» умер в 66 лет

В возрасте 66 лет умер Анатолий Паников – режиссёр, актёр и продюсер. Портал «Вслух.ru» передаёт, что он скончался в Москве. Прощание с ним состоялось 19 октября в Тюмени.

Паников родился в 1959 году в Караганде. Его творческий путь начался в Школе-студии МХАТ, где он учился вместе с будущими звездами Александром Балуевым и Сергеем Гармашом. После получения образования Паников активно работал в театрах Москвы, Ленинграда и Йошкар-Олы, занимая позиции режиссёра, художника-постановщика и директора. Деб

Дебют в кино состоялся в 1985 году, и с тех пор его фильмография пополнилась участием в таких сериалах, как «След», «Глухарь» и «Час Волкова». Помимо актёрской деятельности, Паников также успешно проявил себя как продюсер и режиссёр, работая как над театральными постановками, так и над кинопроектами.

Ранее сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Убийство оператора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик.