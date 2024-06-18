Гериатр назвал 2 вида старения и 4 правила для здоровой старости

Старение бывает двух видов: здоровое и патологическое, и, чтобы в преклонном возрасте проблем не появилось, важно ещё с молодости соблюдать четыре правила: заниматься спортом, ежегодно вакцинироваться, а также создавать когнитивный резерв и компенсировать утраченные функции. Подробно о каждом правиле рассказал "Газете.Ru" врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта "Деменция.net" Кирилл Прощаев.

К старости возникает риск развития болезней мозга, которые поражают его участки и лишают человека полноценной жизни. На их профилактику направлено одно из важнейших правил, составленных экспертом.

"Важной подготовкой является создание когнитивного резерва на протяжении всей жизни. Образование, обучение новому помогает нам сохранить свои когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте. Поэтому учиться нужно всю жизнь", — объяснил Прощаев.

С возрастом также теряют свои функции мышцы, происходит потеря скелетной мышечной массы. Этот процесс называется саркопенией, и предотвратить его помогут регулярные занятия спортом.

"Чем больше мы тренируемся в молодости, тем меньше мы будем терять мышечной ткани с возрастом и, соответственно, саркопения у нас разовьётся позже", — говорит врач.

Ещё одним вкладом в здоровую старость Прощаев назвал своевременную диспансеризацию и ежегодную вакцинацию. А если какая-то функция организма утрачивается, нужно вовремя её компенсировать, обратившись к врачу. Например, если снижается слух, то необходимо слухопротезирование. Это очень важно, так как в случае потери слуха возрастает риск депрессии и деменции, заключил врач.