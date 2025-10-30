В Совфеде поддержали идею «Новогоднего контроля цен», но предложили привлечь ФАС

В Совете Федерации положительно оценили инициативу по созданию приложения «Предновогодний контроль цен», с помощью которого россияне смогут сообщать о завышении стоимости праздничных товаров. Однако сенаторы отметили, что запуск проекта должен проходить при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков в беседе с Life.ru подчеркнул, что система мониторинга цен уже действует, особенно активно — в предновогодний период.

ФАС очень активно занимается контролем цен именно в предновогодний период, чтобы избежать необоснованного завышения. Более того, в Минсельхозе есть целый департамент, который курирует этот вопрос. Поэтому механизмы уже созданы. Но если депутаты хотят усилить контроль — почему нет, можно точечно собирать информацию и проверять конкретные точки Александр Шендерюк-Жидков сенатор

По его словам, важно, чтобы инициатива исходила не только от депутатов, но и от самой ФАС:

«Перед тем как выдвигать новые инициативы, нужно разобраться с текущей системой мониторинга. Если ФАС действительно требуется дополнительный инструмент, тогда стоит им помогать», — резюмировал он.

Идею создать приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен» предложил депутат Госдумы Владимир Плякин. По его замыслу, любой россиянин сможет отправить фото ценника с подозрительно высокой ценой на продукты для новогоднего стола — мясо, рыбу, фрукты, шампанское или конфеты. Жалобы будут поступать напрямую в ФАС, а приложение автоматически зафиксирует геолокацию и данные магазина.