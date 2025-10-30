В Мытищах произошло масштабное отключение электроэнергии. Тысячи жителей остались без света, воды и отопления. По предварительным данным, причиной аварии стало повреждение кабеля во время ремонтных работ.

В Мытищах тысячи человек остались без света, воды и отопления. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, некоторые люди застряли в лифтах, а для зарядки телефонов жителям приходится использовать автомобили. По словам одного из жильцов, за сутки это уже третье отключение, и из-за скачков напряжения у многих сгорела бытовая техника. Он также отметил, что для звонков приходится выходить к Осташковскому шоссе.

Семьям с детьми пришлось покинуть холодные квартиры. Несмотря на то, что к некоторым домам подогнали генераторы, их мощности недостаточно. Администрация заявила о проведении аварийных работ и обещала восстановить подачу электричества к 22:00, однако, по последним данным жителей, коммунальные услуги пока так и не восстановлены.

Как сообщает администрация городского округа Мытищи, работы по восстановлению электроснабжения в многоквартирных домах продолжаются. На текущий момент специалисты уже восстановили работу котельной и канализационных очистных сооружений. Сейчас ведутся работы по подключению водозаборного узла.