Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 октября, 20:23

ПВО России сбила 14 украинских дронов над пятью регионами за три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Вечером 30 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы над территориями пяти регионов. Над Воронежской и Белгородской областями сбили по пять БПЛА, над Курской — два, а над Калужской и Тульской — по одному аппарату.

На месте происшествий работают оперативные службы. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

Никита Никонов
