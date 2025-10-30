ПВО России сбила 14 украинских дронов над пятью регионами за три часа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
Вечером 30 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы над территориями пяти регионов. Над Воронежской и Белгородской областями сбили по пять БПЛА, над Курской — два, а над Калужской и Тульской — по одному аппарату.
На месте происшествий работают оперативные службы. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.