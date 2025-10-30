Россия и США
30 октября, 18:59

Российские силы ПВО за пять часов сбили 24 украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 24 украинских беспилотника. Как сообщает Минобороны РФ, атаку этих БПЛА отражали в течение пяти часов — с 15:00 до 20:00.

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», указано в сообщении.

Большую часть из них, 14 дронов, уничтожили над Белгородской областью. Ещё пять сбили в небе над Брянской областью и два — над Калужской. Также по одному беспилотнику ликвидировали над Тульской и Курской областями, и над территорией Крыма.

Отметим, что сейчас угроза атаки БПЛА действует в Воронежской области. Тревогу объявили в Острогожском и Лискинском районах, оповещения уже задействовали. Жителей просят не подходить к окнам.

