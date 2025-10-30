Женщина пострадала от обломков БПЛА в Калужской области

Жительница Калужской области пострадала от обломков БПЛА в одном из населённых пунктов региона. По словам губернатора Владислава Шапши, женщина получила незначительные повреждения на руке, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

«При падении обломков повреждено остекление трёх жилых домов», — добавил Шапша.

БПЛА был подавлен силами ПВО над территорией Жиздринского муниципального округа. Местные власти приступили к восстановлению повреждённых объектов.

Как уже писал Life.ru, 15 регионов России ночью подверглись массированной воздушной атаке ВСУ, сбито 170 БПЛА. Наибольшее число БПЛА уничтожено над Брянской областью — 48, над Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15 и Ростовской — 14. Аэропорты были закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево).