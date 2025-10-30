Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 12:12

Женщина пострадала от обломков БПЛА в Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Жительница Калужской области пострадала от обломков БПЛА в одном из населённых пунктов региона. По словам губернатора Владислава Шапши, женщина получила незначительные повреждения на руке, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

«При падении обломков повреждено остекление трёх жилых домов», — добавил Шапша.

БПЛА был подавлен силами ПВО над территорией Жиздринского муниципального округа. Местные власти приступили к восстановлению повреждённых объектов.

Собянин: Расчёты ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Собянин: Расчёты ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Как уже писал Life.ru, 15 регионов России ночью подверглись массированной воздушной атаке ВСУ, сбито 170 БПЛА. Наибольшее число БПЛА уничтожено над Брянской областью — 48, над Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15 и Ростовской — 14. Аэропорты были закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево).

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar