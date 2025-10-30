В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём телеграм-канале об объявленной угрозе атаки беспилотников на территории региона. По его словам, в Острогожском и Лискинском районах действует тревога, а системы оповещения уже задействованы.

«Внимание! ... на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении главы области.

Гусев уточнил, что в районах возможен непосредственный удар, и попросил жителей зайти в помещения и держаться подальше от окон.

Ранее аналогичные предупреждения уже звучали по Острогожскому району, теперь тревога действует и в Лискинском.