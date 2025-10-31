Россия и США
30 октября, 22:40

Звезда «Иллюзии обмана» пожертвует почку незнакомому человеку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Американский актёр Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», в эфире шоу Today заявил, что готовится стать донором почки для совершенно незнакомого человека. Айзенберг признался, что операция запланирована уже через шесть недель.

«Не знаю, почему я это делаю. Наверное, меня укусил вирус «сдачи крови» – мне это просто нравится», – цитирует актёра People.

Артист пояснил, что собирается «сделать альтруистическое пожертвование», подчеркнув, что трансплантация для донора – почти безрисковая процедура, а для кого-то – единственный шанс на жизнь. По словам Айзенберга, мысль о подобном поступке не покидала его последние десять лет: тогда он уже пытался предложить свою помощь одной из медицинских организаций, но не получил ответа.

«Я понимаю, что помогу человеку, которого никогда не встречал. Но именно в этом и есть смысл – просто сделать доброе дело», – добавил актёр.

Илон Маск пожертвует $1 млн на муралы в память об убитой в США украинке

Ранее Life.ru писал, что россиянин чуть не умер в США в ожидании почки за $900 тысяч. Мужчину спас срочный рейс домой.

