Илон Маск пожертвует $1 млн на муралы в память об убитой в США украинке

Американский миллиардер Илон Маск собирается выделить около 1 миллиона долларов на создание монументальных росписей (муралов) в память об убитой украинской беженке Ирине Заруцкой. Соответствующее заявление предприниматель сделал в соцсети X.

Глава компании по разработке программного обеспечения Intercom Эоган Маккабе, выступивший с инициативой сбора средств, пообещал сделать взнос в размере 500 тысяч долларов. Маск подтвердил своё участие в проекте, написав: «Я внесу 1 миллион долларов».

Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия.