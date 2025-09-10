Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 10:54

Илон Маск пожертвует $1 млн на муралы в память об убитой в США украинке

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск собирается выделить около 1 миллиона долларов на создание монументальных росписей (муралов) в память об убитой украинской беженке Ирине Заруцкой. Соответствующее заявление предприниматель сделал в соцсети X.

Глава компании по разработке программного обеспечения Intercom Эоган Маккабе, выступивший с инициативой сбора средств, пообещал сделать взнос в размере 500 тысяч долларов. Маск подтвердил своё участие в проекте, написав: «Я внесу 1 миллион долларов».

Отца убитой в США украинки не выпустили из страны на похороны
Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия.

Юлия Сафиулина
