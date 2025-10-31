Финэксперт дала 5 советов, которые спасут бюджет и не дадут утонуть в долгах

Финансовые трудности могут настигнуть любую семью: внезапное увольнение, крупные медицинские счета или срочный ремонт способны пошатнуть даже самый продуманный бюджет. Однако не менее опасна и другая крайность — безудержные траты на ненужные вещи, которые в итоге заставляют влезать в долги и брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Как разорвать этот порочный круг?

Анна Баранова, финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам, в разговоре с Life.ru дала практических советов для сохранения финансового здоровья семьи.

1. Правило 24 часов против импульсивных покупок

Главный враг бюджета — спонтанные приобретения. Эксперт советует перед любой дорогостоящей покупкой дать себе сутки на размышление. «За это время желание может пройти, а вы сэкономите приличную сумму, — отмечает Баранова. — Даже простую жвачку на кассе не стоит брать без раздумий».

2. Бюджетная дисциплина: учёт и система конвертов

Основой контроля над финансами является строгий учёт. «Начните с простого — записывайте абсолютно все доходы и расходы. Так вы поймёте, где у вас финансовый «Бермудский треугольник», в котором пропадают деньги», — рекомендует эксперт.

Еще один эффективный метод — система конвертов. Откладывайте фиксированную сумму на каждую категорию расходов. Когда деньги заканчиваются, прекращайте траты в этой категории. Анна Баранова финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам

При этом суммы должны быть реалистичными, предупреждает Баранова.

3. Финансовая подушка как страховка от кризиса

Один из «конвертов» обязательно должен быть резервным. Это — финансовая подушка безопасности, которая спасёт в непредвиденной ситуации. Эксперт советует ежемесячно откладывать фиксированную часть дохода на отдельный депозит с процентами. «Такой подход не только убережёт вас от кредитов, но и принесёт дополнительные деньги», — подчёркивает она.

4. Осторожно: «опасные» кредиты

Микрозаймы и кредитные карты могут казаться быстрым решением, но часто затягивают в долговую кабалу. «Это иллюзия доступности денег. Мы получаем их, но при этом в силу финансовой неграмотности или очень витиевато составленных договоров попадаем в кабалу, когда переплата по кредиту в разы превышает сумму, которую взяли», — объясняет Баранова.

Если без заёмных средств не обойтись, она советует выбирать карты с длительным льготным периодом и строго следить за тем, чтобы вернуть долг до его окончания.

5. Планируйте крупные покупки заранее

Серьёзные траты не должны быть неожиданностью. Эксперт призывает подходить к ним стратегически: составить план накоплений, определить комфортную сумму для ежемесячного откладывания и установить реалистичный срок. «Когда вы планируете крупные покупки заранее, они не сваливаются на вас как снег на голову, и вы полностью контролируете ситуацию», — резюмирует Анна Баранова.

Следование этим простым, но эффективным правилам, по мнению эксперта, поможет не только избежать долговой ямы, но и обрести уверенность в завтрашнем дне.