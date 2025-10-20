Минфин дал советы россиянам, как и где хранить деньги

Для краткосрочных накоплений гражданам оптимально использовать рублёвые банковские вклады, тогда как для долгосрочных целей подходят облигации федерального займа и золото. Такую рекомендацию озвучил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в ходе запуска биржевых торгов физическим золотом.

«Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше», — заявил Моисеев.

Замминистра добавил, что ОФЗ также являются подходящим инструментом для длительных инвестиций. Запуск торгов золотыми слитками на Санкт-Петербургской бирже осуществляется при сотрудничестве с «Гознаком» в рамках развития рынка драгоценных металлов.

Ранее Life.ru сообщал, что краткосрочные банковские вклады достигли рекордной популярности в России: их доля в общем объёме сбережений населения впервые составила 30%. Согласно данным ЦБ, объём таких депозитов за год вырос на 60%, превысив 16 триллионов рублей, что в полтора раза больше показателей начала 2025 года. Эксперты объясняют тренд привлекательными ставками по коротким вкладам на фоне ожиданий снижения ключевой ставки, однако экономист предупредил, что такая структура сбережений ограничивает возможности кредитования крупных проектов и создаёт риски для экономического роста.