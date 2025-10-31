Над Орлом прогремело до семи взрывов, работает ПВО
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Над городом Орёл прогремела серия взрывов. По предварительным данным, средства ПВО сбивают украинские беспилотники.
Очевидцы сообщили SHOT, что слышали от 3 до 7 хлопков на севере города. Они рассказали о ярких вспышках в небе, а также о том, что от громкого звука срабатывала автомобильная сигнализация и «тряслись стёкла в рамах».
На данный момент официальной информации о жертвах и разрушениях нет. Силы ПВО, по предварительным сведениям, уничтожали дроны на подлёте к окраинам города.
