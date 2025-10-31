Россия и США
31 октября, 19:25

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Орловской области

Обложка © Life.ru

В Орловской области шесть человек погибли в ДТП в Свердловском районе. Среди жертв есть ребенок. Авария произошла с участием микроавтобуса, грузовика, перевозившего щебень, и легкового автомобиля.

Как сообщили ТАСС в УМВД России по региону, по предварительным данным, микроавтобус столкнулся с грузовиком. После этого фура врезалась в легковую машину. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего.

