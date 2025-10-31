Число пострадавших в страшном ДТП с трамваем и маршрутками в Туле достигло 25
Обложка © Telegram / МЧС Тульской области
Число пострадавших в результате жуткой аварии трамвая с двумя маршрутными такси и двумя легковыми автомобилями на Пролетарском мосту в Туле возросло до 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 21 пострадавшему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях Тульской области. Их состояние находится под контролем регионального министерства здравоохранения.
Напомним, что крупная авария на мосту в Туле с участием трамвая и двух маршрутных микроавтобусов случилась утром 31 октября. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что среди погибших и пострадавших детей нет. Пятеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.
