Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 06:21

По факту смертельного ДТП с маршрутками и трамваем в Туле завели уголовное дело

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

В Туле возбуждено уголовное дело по факту крупного ДТП на Пролетарском мосту, в результате которого погибли четыре человека и около 20 получили травмы. Авария произошла утром 31 октября: столкнулись два маршрутных микроавтобуса и трамвай.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на место в течение шести минут прибыли 12 бригад скорой помощи и оперативные службы, пострадавших доставляют в городские больницы. Детей среди погибших и раненых нет.

«Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи и криминалисты изучают записи с камер, опрашивают очевидцев и проверяют техническое состояние маршрутных автобусов. Движение в районе аварии временно ограничено.

Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали
Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar