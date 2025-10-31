По факту смертельного ДТП с маршрутками и трамваем в Туле завели уголовное дело
Обложка © Телеграм / Тула с огоньком
В Туле возбуждено уголовное дело по факту крупного ДТП на Пролетарском мосту, в результате которого погибли четыре человека и около 20 получили травмы. Авария произошла утром 31 октября: столкнулись два маршрутных микроавтобуса и трамвай.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на место в течение шести минут прибыли 12 бригад скорой помощи и оперативные службы, пострадавших доставляют в городские больницы. Детей среди погибших и раненых нет.
«Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в СУ СКР по региону.
Следователи и криминалисты изучают записи с камер, опрашивают очевидцев и проверяют техническое состояние маршрутных автобусов. Движение в районе аварии временно ограничено.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.