Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали

В Туле на Пролетарском мосту произошло крупное ДТП с участием трамвая, двух пассажирских маршруток и легкового автомобиля. По данным регионального управления МВД, в аварии погибли четыре человека, ещё 19 получили травмы.

«На данный момент есть информация о 19 пострадавших», — сказали пресс-службе ведомства.

Причины смертельной массовой аварии устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

