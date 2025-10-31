Россия и США
Регион
31 октября, 05:52

Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

В Туле на Пролетарском мосту произошло крупное ДТП с участием трамвая, двух пассажирских маршруток и легкового автомобиля. По данным регионального управления МВД, в аварии погибли четыре человека, ещё 19 получили травмы.

«На данный момент есть информация о 19 пострадавших», — сказали пресс-службе ведомства.

Причины смертельной массовой аварии устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

Ранее Life.ru писал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии с туристическим автобусом в Приморье. Автобус, следовавший из Китая, столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

