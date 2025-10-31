Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали
Обложка © Телеграм / Тула с огоньком
В Туле на Пролетарском мосту произошло крупное ДТП с участием трамвая, двух пассажирских маршруток и легкового автомобиля. По данным регионального управления МВД, в аварии погибли четыре человека, ещё 19 получили травмы.
«На данный момент есть информация о 19 пострадавших», — сказали пресс-службе ведомства.
Причины смертельной массовой аварии устанавливаются. На месте работают оперативные службы.
