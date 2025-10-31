Россия и США
31 октября, 03:35

В Приамурье четыре человека погибли в лобовом ДТП с легковушкой и грузовиком

Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области

Смертельная авария произошла утром 31 октября на федеральной трассе «Чита – Хабаровск» в Амурской области. На 1668-м километре столкнулись Toyota Ipsum и грузовик Volvo. Все четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте.

«Водитель грузового автомобиля не пострадал», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

На место ДТП выехал прокурор Дмитрий Третьяков, чтобы лично проконтролировать ход проверки. Правоохранители выясняют причины аварии. Как уточнили в надзорном ведомстве, предварительно, один из водителей мог выехать на встречную полосу.

Ранее Life.ru писал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии с туристическим автобусом в Приморье. Автобус, следовавший из Китая, столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

