На место ДТП с 4 погибшими и 20 ранеными в Туле за шесть минут прибыли 12 бригад скорой

Число пострадавших в массовом ДТП на Пролетарском мосту в Туле выросло до 20 человек. В аварии столкнулись два маршрутных автобуса и трамвай. По предварительным данным, погибли четыре человека сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

На место происшествия через шесть минут прибыли 12 бригад скорой помощи, пострадавших доставляют в больницы города. Детей среди погибших и раненых нет, уточнил глава региона.

«Обстоятельства случившегося устанавливаются», — отметил Миляев и уточнил, что сейчас на месте работают оперативные службы и следователи.