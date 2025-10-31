Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 06:38

На место ДТП с 4 погибшими и 20 ранеными в Туле за шесть минут прибыли 12 бригад скорой

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

Число пострадавших в массовом ДТП на Пролетарском мосту в Туле выросло до 20 человек. В аварии столкнулись два маршрутных автобуса и трамвай. По предварительным данным, погибли четыре человека сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

На место происшествия через шесть минут прибыли 12 бригад скорой помощи, пострадавших доставляют в больницы города. Детей среди погибших и раненых нет, уточнил глава региона.

«Обстоятельства случившегося устанавливаются», — отметил Миляев и уточнил, что сейчас на месте работают оперативные службы и следователи.

По факту смертельного ДТП с маршрутками и трамваем в Туле уже завели уголовное дело.

Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали
Массовое ДТП с маршрутками и трамваем в Туле: 4 человека погибли, 19 пострадали

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar