Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 09:54

Названа причина массового смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Обложка © Telegram / МЧС Тульской области

Обложка © Telegram / МЧС Тульской области

Сошедший с рельсов трамвай, предположительно, спровоцировал массовое ДТП с двумя маршрутками на Пролетарском мосту в Туле. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по региону.

«Утром 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле в результате схода трамвая с рельс произошло ДТП с участием трамвая и двух маршрутных такси, в результате чего погибли и пострадали люди», — рассказало управление о предварительной версии.

Ранее правоохранительные органы выдвигали версию, что причиной аварии могло стать неисправное дорожное полотно, из-за которого трамвай потерял управление.

Появилось видео с места жуткого ДТП с трамваем в Туле, где погибли четыре человека
Появилось видео с места жуткого ДТП с трамваем в Туле, где погибли четыре человека

Напомним, что крупная авария на мосту в Туле с участием трамвая и двух маршрутных микроавтобусов случилась утром 31 октября. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что среди погибших и пострадавших детей нет. Пятеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar