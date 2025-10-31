Названа причина массового смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле
Обложка © Telegram / МЧС Тульской области
Сошедший с рельсов трамвай, предположительно, спровоцировал массовое ДТП с двумя маршрутками на Пролетарском мосту в Туле. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
«Утром 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле в результате схода трамвая с рельс произошло ДТП с участием трамвая и двух маршрутных такси, в результате чего погибли и пострадали люди», — рассказало управление о предварительной версии.
Ранее правоохранительные органы выдвигали версию, что причиной аварии могло стать неисправное дорожное полотно, из-за которого трамвай потерял управление.
Напомним, что крупная авария на мосту в Туле с участием трамвая и двух маршрутных микроавтобусов случилась утром 31 октября. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что среди погибших и пострадавших детей нет. Пятеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.