Названа причина массового смертельного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Сошедший с рельсов трамвай, предположительно, спровоцировал массовое ДТП с двумя маршрутками на Пролетарском мосту в Туле. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по региону.

«Утром 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле в результате схода трамвая с рельс произошло ДТП с участием трамвая и двух маршрутных такси, в результате чего погибли и пострадали люди», — рассказало управление о предварительной версии.

Ранее правоохранительные органы выдвигали версию, что причиной аварии могло стать неисправное дорожное полотно, из-за которого трамвай потерял управление.