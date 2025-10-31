Россия и США
31 октября, 09:23

Появилось видео с места жуткого ДТП с трамваем в Туле, где погибли четыре человека

Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области

Опубликовано видео с места смертельного массового ДТП на мосту в Туле. Кадры предоставила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Место аварии. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области

В предоставленном ведомством ролике видно раскуроченное маршрутное такси. Левое переднее колесо слетело с оси, водительская дверь оторвана.

В Приамурье четыре человека погибли в лобовом ДТП с легковушкой и грузовиком
Напомним, на мосту в Туле столкнулись два маршрутных микроавтобуса и трамвай. Погибли четыре человека, пострадали 20. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Миляев проинформировал, что среди жертв и раненых нет детей. При этом состояние пятерых пострадавших оценивается, как тяжёлое.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

