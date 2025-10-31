Появилось видео с места жуткого ДТП с трамваем в Туле, где погибли четыре человека
Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области
Опубликовано видео с места смертельного массового ДТП на мосту в Туле. Кадры предоставила пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Место аварии. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области
В предоставленном ведомством ролике видно раскуроченное маршрутное такси. Левое переднее колесо слетело с оси, водительская дверь оторвана.
Напомним, на мосту в Туле столкнулись два маршрутных микроавтобуса и трамвай. Погибли четыре человека, пострадали 20. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Миляев проинформировал, что среди жертв и раненых нет детей. При этом состояние пятерых пострадавших оценивается, как тяжёлое.
