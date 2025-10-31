Пять человек в тяжёлом состоянии после смертельного массового ДТП на мосту в Туле
Обложка © Телеграм / Тула с огоньком
Пять человек находятся в тяжёлом состоянии после смертельного массового ДТП с двумя маршрутками и трамваем на Пролетарском мосту в Туле, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Мухин.
«Сейчас порядка пяти пострадавших в тяжёлой степени. Остальные проходят обследование и лечение», — сказал он.
По данным ГИБДД, в аварии столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Погибли четыре человека, 20 получили травмы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что детей среди погибших и пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются. По факту смертельного ДТП завели уголовное дело. На данный момент известно о 4 погибших и 20 пострадавших.
